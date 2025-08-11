Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Brasil está fortalecido no cenário agropecuário global, diz secretário do Mapa

Autor Agência Estado
O secretário de Política Agrícola do Ministério da Agricultura e Pecuária (Mapa), Guilherme Campos Júnior, afirmou nesta segunda-feira, 11, que o Brasil se fortalece no cenário agropecuário global enquanto os Estados Unidos enfrentam uma grave crise sanitária aviária e inflação de alimentos. Durante a abertura do 24º Congresso Brasileiro do Agronegócio (Abag), em São Paulo, ele citou que a influenza aviária provocou o abate de quase 180 milhões de aves no país norte-americano, afetando a oferta e pressionando preços, enquanto no Brasil o único foco registrado foi controlado no Rio Grande do Sul, com 17 mil aves abatidas.

"A inflação dos alimentos lá está no auge. Faltaram ovos nos Estados Unidos", disse o secretário, ressaltando que "a sanidade brasileira botou o País num outro patamar". Segundo ele, esse diferencial contribui para consolidar o protagonismo internacional do agro nacional, resultado de "trabalho de gerações que vem se consolidando ao longo dos anos".

Campos avaliou que o crescimento do Brasil incomoda concorrentes e que, quando um país alcança relevância no setor, outros buscam "armas e ferramentas" alternativas para competir, numa referência indireta às tensões comerciais. Ele também posicionou o País como líder na transição energética, citando a trajetória iniciada com o Proálcool nos anos 1970. "O Brasil não precisa provar nada para o mundo a respeito da transição energética e da captura do crédito de carbono. O maior showroom da transição energética do mundo está aqui no Brasil", afirmou.

O secretário destacou, ainda, o leilão internacional do programa Brazilian Greenway, que mobilizou US$ 30,2 bilhões em fundos para recuperação de terras, com potencial de aplicação mínima de US$ 1,4 bilhão. "São recursos colocados à disposição do produtor para que o agro brasileiro possa estar cada vez mais forte", disse.

Na pauta da agregação de valor, Campos citou iniciativas em produtos como café e cana-de-açúcar, mencionando Minas Gerais como referência na cafeicultura. "Vamos agregar valor ao café. Sua majestade, o café", declarou ao governador de Minas Romeu Zema (Novo), presente ao evento. "O Brasil vai sair dessa situação que se encontra hoje muito maior e mais forte do que está entrando", afirmou, atribuindo essa perspectiva à competência da cadeia do agronegócio e à integração entre diferentes esferas de governo.

