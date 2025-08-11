Bolsas da Ásia fecham em alta contida, de olho em prazo para tarifas EUA-China

São Paulo, 11/08/2025 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em alta contida nesta segunda-feira, um dia antes do prazo do presidente dos EUA, Donald Trump, para impor tarifas maiores a bens importados da China.

O índice Hang Seng avançou 0,19% em Hong Kong, a 24.906,81 pontos, e o Taiex subiu 0,48% em Taiwan, a 24.135,50 pontos, enquanto o sul-coreano Kospi caiu 0,10% em Seul, a 3.206,77 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto teve ganho de 0,34%, a 3.647,55 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto garantiu avanço mais expressivo, de 1,42%, a 2.251,72 pontos.

No Japão, não houve negócios hoje em função de um feriado nacional.

Tarifas de três dígitos impostas por Trump e pelo governo chinês foram suspensas por 90 dias, em maio, para permitir que os dois lados negociassem um acordo comercial.