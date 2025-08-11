Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

BBVA afirma que oferta pelo Sabadell segue vigente após venda de divisão britânica TSB

Autor Agência Estado
Agência Estado Autor
O BBVA seguirá com sua proposta de aquisição sobre o Banco Sabadell, segundo informou em comunicado à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) da Espanha, afirmando que "atualizará e publicará todas as informações relevantes assim que receber a aprovação do prospecto pela CNMV, prevista para o início de setembro".

Na última semana, houve a aprovação pela assembleia geral de acionistas da venda do TSB, divisão britânica do Sabadell, ao Santander e de um macrodividendo de 2,5 bilhões de euros.

"Após analisar os acordos adotados e considerar as informações disponíveis, o BBVA decidiu não se retirar da oferta por esse motivo e, portanto, ela permanece em vigor de acordo com a regulamentação aplicável", afirmou a instituição em seu comunicado.

