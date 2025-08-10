Governo prepara plano para proteger exportadores mais dependentes dos EUA

Governo prepara plano para proteger exportadores mais dependentes dos EUAMedidas incluem crédito subsidiado, negociações para reduzir tarifas e atenção especial a setores como pescado, aço e mel
O Governo Federal anunciou que dará atenção especial às empresas brasileiras cuja maior parte das exportações depende do mercado norte-americano, em resposta às tarifas adicionais de até 50% impostas pelos Estados Unidos.
O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, afirmou que será elaborado um Plano de Contingência para reduzir o impacto das medidas.
O foco será proteger empresas com mais de metade das vendas externas destinadas aos EUA, mantendo a prioridade no diálogo bilateral para tentar excluir o máximo de setores possível do “tarifaço”.
Entre os segmentos mais expostos, Alckmin citou o pescado, cujo mercado é fortemente concentrado nos EUA, e o aço, cuja cadeia produtiva inclui insumos vendidos aos norte-americanos.
Outro setor sensível é o de mel, que prevê perdas de até US$ 53 milhões ainda este ano — uma queda potencial de 50% no volume exportado e de 30% nos preços.
Segundo fontes do governo, cerca de R$ 30 bilhões do Fundo de Garantia de Exportação, gerido pelo BNDES, poderão ser usados para oferecer crédito com juros mais baixos e prazos de carência, desde que as empresas mantenham empregos.
O Ministério da Fazenda também mapeou, “CNPJ por CNPJ”, as companhias mais expostas, priorizando pequenas e médias exportadoras sem alternativas de mercado.
Além das medidas de apoio, o Brasil respondeu formalmente na OMC e avalia retaliações comerciais.
Paralelamente, busca redirecionar parte das exportações para mercados como China e União Europeia, numa tentativa de reduzir a dependência de um único parceiro.
