Governo prepara plano para proteger exportadores mais dependentes dos EUA

Governo promete medidas para proteger exportadores mais dependentes do mercado norte-americano / Crédito: AURÉLIO ALVES

O Governo Federal anunciou que dará atenção especial às empresas brasileiras cuja maior parte das exportações depende do mercado norte-americano, em resposta às tarifas adicionais de até 50% impostas pelos Estados Unidos.

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, afirmou que será elaborado um Plano de Contingência para reduzir o impacto das medidas.