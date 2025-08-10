Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Governo prepara plano para proteger exportadores mais dependentes dos EUA

Medidas incluem crédito subsidiado, negociações para reduzir tarifas e atenção especial a setores como pescado, aço e mel
Autor Mariah Salvatore
O Governo Federal anunciou que dará atenção especial às empresas brasileiras cuja maior parte das exportações depende do mercado norte-americano, em resposta às tarifas adicionais de até 50% impostas pelos Estados Unidos.

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, afirmou que será elaborado um Plano de Contingência para reduzir o impacto das medidas.

O foco será proteger empresas com mais de metade das vendas externas destinadas aos EUA, mantendo a prioridade no diálogo bilateral para tentar excluir o máximo de setores possível do “tarifaço”.

Entre os segmentos mais expostos, Alckmin citou o pescado, cujo mercado é fortemente concentrado nos EUA, e o aço, cuja cadeia produtiva inclui insumos vendidos aos norte-americanos.

Outro setor sensível é o de mel, que prevê perdas de até US$ 53 milhões ainda este ano — uma queda potencial de 50% no volume exportado e de 30% nos preços.

Segundo fontes do governo, cerca de R$ 30 bilhões do Fundo de Garantia de Exportação, gerido pelo BNDES, poderão ser usados para oferecer crédito com juros mais baixos e prazos de carência, desde que as empresas mantenham empregos.

O Ministério da Fazenda também mapeou, “CNPJ por CNPJ”, as companhias mais expostas, priorizando pequenas e médias exportadoras sem alternativas de mercado.

Além das medidas de apoio, o Brasil respondeu formalmente na OMC e avalia retaliações comerciais.

Paralelamente, busca redirecionar parte das exportações para mercados como China e União Europeia, numa tentativa de reduzir a dependência de um único parceiro.

