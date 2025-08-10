Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Eztec deve ter novas receitas com venda de terrenos

Eztec deve ter novas receitas com venda de terrenos

Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Notícia

A Eztec deve contar com ganhos adicionais nos próximos trimestres oriundos da venda de terrenos. A companhia tem áreas que vão receber projetos imobiliários no segmento econômico, dentro do Minha Casa, Minha Vida (MCMV), em parceria com empresas especializadas no ramo. Com isso, o parceiro deve fazer a compra da sua fatia nesses terrenos.

"Temos vários terrenos para parcerias com empresas de baixa renda", disse o presidente do conselho, Flávio Zarzur, durante teleconferência com investidores e analistas. "Muitas vezes, eles pagam uma parte do terreno e fazem incorporação."

O diretor financeiro e de relações com investidores, Emílio Fugazza, deu como exemplo um terreno na região de Guarapiranga, zona sul de São Paulo, onde a Eztec fará um empreendimento com Valor Geral de Vendas (VGV) de R$ 1 bilhão.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.

