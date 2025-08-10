Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cearenses precisam pagar mais de R$ 3 mil para dirigir; veja ranking nacional

O valor é o 14º mais caro do País, com o Rio Grande do Sul apresentando o custo mais alto, de aproximadamente R$ 4.951,35
Tipo Notícia

Os cearenses que desejam tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para dirigir na categoria AB (moto e carro) precisam desembolsar, em média, R$ 3.020,97, conforme o ranking divulgado pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran).

O valor é o 14º mais caro do País, com o Rio Grande do Sul apresentando o custo mais alto, de aproximadamente R$ 4.951,35. Veja o ranking completo mais abaixo.

Mato Grosso do Sul ocupa a segunda colocação: lá, tirar a carteira de motorista sai por cerca de R$ 4.477,95. Por outro lado, o menor preço é encontrado na Paraíba (R$ 1.950,40).

Conforme a pesquisa Perfil do Condutor Brasileiro, do Instituto Nexus, 20 milhões de brasileiros dirigem sem habilitação e 32% ainda não se habilitaram devido ao alto custo. 

Além disso, 80% consideram a CNH cara ou muito cara e 66% dizem que o preço cobrado não condiz com o serviço entregue.

Entre os brasileiros com renda familiar de até um salário mínimo, 81% não possuem habilitação. A taxa de não habilitados também é expressiva nas regiões Nordeste (71%) e no Norte (64%).

Confira o preço médio da CNH pelo Brasil

  • Rio Grande do Sul: R$ 4.951,35
  • Mato Grosso do Sul: R$ 4.477,95
  • Bahia: R$ 4.120,75
  • Minas Gerais: R$ 3.968,15
  • Santa Catarina: R$ 3.906,90
  • Acre: R$ 3.906,60
  • Roraima: R$ 3.828,40
  • Amapá: R$ 3.780,47
  • Paraná: R$ 3.670,83
  • Amazonas: R$ 3.418,95
  • Pernambuco: R$ 3.416,44
  • Sergipe: R$ 3.049,97
  • Ceará: R$ 3.020,97
  • Distrito Federal: R$ 3.005,67
  • Tocantins: R$ 2.985,33
  • Mato Grosso: R$ 2.964,04
  • Maranhão: R$ 2.858,01
  • Rio Grande do Norte: R$ 2.806
  • Pará: R$ 2.802,45
  • Goiás: R$ 2.600,39
  • Rio de Janeiro: R$ 2.567,82
  • Piauí: R$ 2.401
  • Rondônia: R$ 2.355,22
  • Espírito Santo: R$ 2.338,76
  • Alagoas: R$ 2.069,14
  • São Paulo: R$ 1.983,90
  • Paraíba: R$ 1.950,40

Fim da obrigatoriedade

O ranking é trazido em um cenário de expectativa do Governo Federal em acabar com a obrigatoriedade das aulas em autoescolas, por meio do projeto em elaboração do Ministério dos Transportes.

Conforme a pasta, o objetivo é democratizar o acesso da população à CNH, facilitando, inclusive, a qualificação para atividades profissionais, em especial para aqueles que buscam o primeiro emprego.

Conforme os estudos, o custo, atualmente na faixa de R$ 3,2 mil, poderá ser reduzido em até 80% para as categorias A e B — respectivamente motocicletas e veículos de passeio.

O ministro dos Transportes, Renan Filho, informou que, pelo projeto, as autoescolas continuariam oferecendo as aulas, ainda que não mais obrigatórias.

Atualmente é necessário, no mínimo, 20 horas de aula prática. Já a exigência de aprovação nas provas teórica e prática dos departamentos de trânsito (Detrans) será mantida.

Conforme a análise trazida pelo colunista do O POVO+, Boris Feldman, a declaração do titular da Pasta preocupou diversos setores da sociedade, pois os acidentes rodoviários são responsáveis por cerca de 40 mil mortes anualmente no Brasil. E a formação de condutores têm relevante papel na segurança viária.

“Ninguém ignora que o sistema de ensino das autoescolas é deficiente e sujeito a fraudes. Mas a solução não é eliminá-las, porém, aperfeiçoar o sistema através de um amplo debate com especialistas e entidades ligadas ao setor”, explica. 

