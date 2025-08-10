Cearenses precisam pagar mais de R$ 3 mil para dirigir; veja ranking nacional

CNH Digital,Carteira de Trânsito para Celular, Carteira Nacional de Habilitação / Crédito: Marcello Casal JrAgência Brasil

Os cearenses que desejam tirar a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) para dirigir na categoria AB (moto e carro) precisam desembolsar, em média, R$ 3.020,97, conforme o ranking divulgado pela Secretaria Nacional de Trânsito (Senatran). O valor é o 14º mais caro do País, com o Rio Grande do Sul apresentando o custo mais alto, de aproximadamente R$ 4.951,35. Veja o ranking completo mais abaixo.

Entre os brasileiros com renda familiar de até um salário mínimo, 81% não possuem habilitação. A taxa de não habilitados também é expressiva nas regiões Nordeste (71%) e no Norte (64%). Confira o preço médio da CNH pelo Brasil Rio Grande do Sul: R$ 4.951,35



Mato Grosso do Sul: R$ 4.477,95



Bahia: R$ 4.120,75



Minas Gerais: R$ 3.968,15



Santa Catarina: R$ 3.906,90



Acre: R$ 3.906,60



Roraima: R$ 3.828,40



Amapá: R$ 3.780,47



Paraná: R$ 3.670,83



Amazonas: R$ 3.418,95



Pernambuco: R$ 3.416,44



Sergipe: R$ 3.049,97



Ceará: R$ 3.020,97



Distrito Federal: R$ 3.005,67



Tocantins: R$ 2.985,33



Mato Grosso: R$ 2.964,04



Maranhão: R$ 2.858,01



Rio Grande do Norte: R$ 2.806



Pará: R$ 2.802,45



Goiás: R$ 2.600,39



Rio de Janeiro: R$ 2.567,82



Piauí: R$ 2.401



Rondônia: R$ 2.355,22



Espírito Santo: R$ 2.338,76



Alagoas: R$ 2.069,14



São Paulo: R$ 1.983,90



Paraíba: R$ 1.950,40 Fim da obrigatoriedade

O ranking é trazido em um cenário de expectativa do Governo Federal em acabar com a obrigatoriedade das aulas em autoescolas, por meio do projeto em elaboração do Ministério dos Transportes. Conforme a pasta, o objetivo é democratizar o acesso da população à CNH, facilitando, inclusive, a qualificação para atividades profissionais, em especial para aqueles que buscam o primeiro emprego.