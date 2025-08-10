Ceará concentra mais de 300 fábricas do mercado de bebidas

Ao todo, são 22 cervejarias registradas no Estado e 34 cachaçarias / Crédito: Reprodução/ Pexels/ Jens Mahnke

O Ceará integra um polo de fábricas importantes para o mercado de bebidas, com mais de 300 unidades espalhadas por diversos setores, conforme os dados enviados ao O POVO pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio (Abralatas). Ao todo, são 22 cervejarias registradas no Estado e 34 cachaçarias, ocupando a 2ª posição em todo o Nordeste.