Ceará concentra mais de 300 fábricas do mercado de bebidas

Ceará concentra mais de 300 fábricas do mercado de bebidasA quantia engloba, por exemplo, a produção de cerveja, água, cachaça e sucos
O Ceará integra um polo de fábricas importantes para o mercado de bebidas, com mais de 300 unidades espalhadas por diversos setores, conforme os dados enviados ao O POVO pela Associação Brasileira dos Fabricantes de Latas de Alumínio (Abralatas).
Ao todo, são 22 cervejarias registradas no Estado e 34 cachaçarias, ocupando a 2ª posição em todo o Nordeste.
Considerando as bebidas não alcoólicas, no segmento de agroindústrias dedicadas à produção de água, água de coco, sucos e polpas de frutas, fica está na 2ª colocação nacional, com 273 estabelecimentos em operação.
Além disso, o setor brasileiro de latas de alumínio para bebidas alcançou, em 2024, o maior volume de vendas da história, com 34,8 bilhões de unidades comercializadas, representando um crescimento de 7,6% em relação a 2023. O índice de reciclagem é acima de 95%.
Das 25 fábricas de latas de alumínio em operação no Brasil, duas estão localizadas em Maracanaú, no Ceará. Ambas pertencem à Canpack, multinacional polonesa, e produzem, separadamente, o corpo e a tampa das latas, atendendo diferentes regiões do mercado nacional.
Segundo o presidente executivo da Abralatas, Cátilo Cândido, a diversidade produtiva impulsiona a indústria.
“Com crescimento, em média, de 8% ao ano, cada nova bebida envasada na lata de alumínio fomenta o avanço de toda a nossa indústria, trazendo impacto positivo no desenvolvimento econômico. A multiplicidade de marcas e sabores gera escala e dinamiza o setor, ao mesmo tempo que contribui com o modelo de economia circular. O Ceará se tornou fundamental para o mercado de latas.”