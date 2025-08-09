'Petrobrás está perto de consenso para licença da exploração da foz do Amazonas', diz Magda

A presidente da Petrobras, Magda Chambriard, acredita que a companhia está "perto de um consenso" para a licença da exploração da Foz do Amazonas. "Nossa perspectiva é de que dia 12 seja decisivo para se estabelecer as condições e a data para a Autorização Pré-Operacional (APO). Já conversei pessoalmente com o presidente do Ibama, que está ciente de tudo que estamos apresentando, de todos os condicionamentos operacionais", afirmou. "Estamos ofertando o maior e melhor plano de emergência individual que já se viu na indústria do petróleo em águas profundas no mundo", completou, reiterando que a APO ainda não tem data.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora Conforme o Estadão/Broadcast já mostrou, a demora na marcação da APO pelo Ibama para a Petrobras explorar o poço Morpho, no bloco FZA-M-59, na Bacia da Foz do Amazonas, Margem Equatorial brasileira, tem provocado insatisfação na estatal. A companhia desembolsa mais de R$ 4 milhões por dia para manter a sonda ODN II pronta para operar. A executiva falou com a imprensa durante o evento "Energia Delas: Empoderamento Feminino nas Instituições", organizado pela Petrobras para discutir a equidade de gênero em instituições públicas e privadas e promover a troca de experiências sobre o papel das mulheres em posições de liderança. Descoberta da BP Questionada se existe a possibilidade de algum acordo com a British Petroleum (BP) em relação ao campo Bumerangue, no pré-sal da Bacia de Santos, a presidente da Petrobras ressaltou que qualquer decisão vai depender "do que a área vai representar de fato".