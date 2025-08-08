Porto de Fortaleza inicia exportação da safra de frutas com primeiro embarque para a Europa

Com navio carregado de melão, manga, uva e melancia, o Porto de Fortaleza abre a temporada de exportações rumo ao continente europeu

O Porto de Fortaleza deu início à temporada anual de exportações da safra de frutas, que seguirá até dezembro. A expectativa para este ano é de crescimento no volume embarcado de melão, manga, uva e melancia, com destino ao mercado europeu.



O primeiro navio da temporada, o Kourou, embarcação de bandeira francesa operada pela CMA CGM, com 190 metros de comprimento e 31 metros de largura, está atracado no berço 106 e parte nesta quinta-feira, 7, para o Porto de Roterdã, na Holanda.

