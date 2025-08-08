Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Munich Re reduz projeção anual de receita em balanço do 2º trimestre

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

A Munich Re reduziu sua projeção de receita com seguros para o ano, mas reiterou a previsão de lucro, ao divulgar resultados do segundo trimestre nesta sexta-feira, 8. A empresa agora espera que a receita com seguros fique em 62 bilhões de euros em 2025.

A estimativa anterior era de 64 bilhões de euros. Apenas para a divisão de resseguros, o guidance foi reduzido de 42 bilhões para 40 bilhões de euros.

No segundo trimestre, a Munich Re registrou 14,775 bilhões de euros em receita com contratos de seguros, valor 1,2% menor do que a de um ano antes, em função de impactos cambiais negativos. O resultado ficou abaixo da previsão de analistas, de 15,5 bilhões de euros, segundo consenso fornecido pela própria empresa.

A Munich Re também confirmou que obteve lucro líquido de 2,085 bilhões de euros no trimestre, alta de 30% na comparação anual e bem acima da expectativa do mercado, de 1,62 bilhão de euros.

Para 2025, a empresa reafirmou projeção de lucro líquido de 6 bilhões de euros.

*Com informações da Dow Jones Newswires

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado

