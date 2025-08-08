Lucro da Ourofino aumenta 21,2% no 2º trimestre, para R$ 23,8 milhões

A Ourofino Saúde Animal obteve lucro líquido ajustado de R$ 23,8 milhões no segundo trimestre de 2025, informou, na quinta-feira, 7, a companhia, depois do fechamento do mercado financeiro. O resultado representa aumento de 21,2% ante igual período do ano passado, quando a companhia lucrou R$ 19,6 milhões. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) ajustado cresceu 26,5% na mesma comparação, passando de R$ 39,4 milhões para R$ 49,8 milhões.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A receita líquida aumentou 19,3%, para R$ 259,2 milhões, ante R$ 217,2 milhões no segundo trimestre de 2024. A margem bruta passou de 51,2% para 51,4% no trimestre. No segmento de animais de produção, a receita líquida aumentou 27,8%, para R$ 196,8 milhões. Segundo a companhia, a unidade de negócio iniciou nesse período a comercialização de produtos relevantes, tanto do ponto de vista técnico quanto de potencial de mercado. A receita líquida no segmento de animais de companhia somou R$ 34,4 milhões, queda de 3,8% em relação ao segundo trimestre do ano passado.