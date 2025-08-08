IPC-S acelera a 0,38% na 1ª quadrissemana de agosto, revela FGV

O Índice de Preços ao Consumidor Semanal (IPC-S) acelerou o ritmo de alta, de 0,37% no encerramento de julho para 0,38% na primeira quadrissemana de agosto. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (8) pela Fundação Getulio Vargas (FGV). Com o resultado, o IPC-S acumula alta de 4,62% nos últimos 12 meses e de 3,46% em 2025.

Houve aceleração em quatro dos oito grupos que compõem o IPC-S na passagem do fim de julho para o início de agosto: Habitação (0,88% para 1,0%), Despesas Diversas (1,10% para 1,52%), Vestuário (-0,07% para 0,03%) e Saúde e Cuidados Pessoais (0,69% para 0,71%).