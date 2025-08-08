IBGE: Produção industrial cai em 7 dos 18 locais pesquisados em junho ante igual mês de 2024

A produção industrial diminuiu em sete dos 18 locais pesquisados em junho de 2025 ante igual mês de 2024, segundo os dados da Pesquisa Industrial Mensal - Produção Física Regional, divulgados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) na manhã desta sexta-feira, 8.

"Vale citar que junho de 2025 (20 dias) teve o mesmo número de dias úteis do que igual mês do ano anterior (20)", lembrou o IBGE.