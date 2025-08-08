Governo lança edital do AmpliAR com R$ 1,25 bi para 19 aeroportos regionais

Governo lança edital do Programa AmpliAR com R$ 1,25 bi para aeroportos regionais / Crédito: Fco Fontenele/O POVO

O Ministério de Portos e Aeroportos (MPOR) lançou nesta quarta-feira, 6, no Tribunal de Contas da União (TCU), o edital do Programa AmpliAR. A iniciativa prevê a incorporação de 19 aeroportos regionais deficitários a contratos de concessão já vigentes, com expectativa de investimentos entre R$ 1,25 bilhão e R$ 1,35 bilhão na primeira fase.

Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado A meta é ampliar, modernizar e manter aeroportos localizados principalmente na Amazônia Legal e no Nordeste, fortalecendo a conectividade, o turismo e serviços essenciais como saúde e segurança.