Governo lança edital do AmpliAR com R$ 1,25 bi para 19 aeroportos regionais

Programa prevê investimentos de até R$ 1,35 bilhão na primeira fase, com disputa em leilão viva-voz na B3 e prioridade para propostas com maior deságio sobre receitas e custos operacionais
Autor Mariah Salvatore
Tipo Notícia

O Ministério de Portos e Aeroportos (MPOR) lançou nesta quarta-feira, 6, no Tribunal de Contas da União (TCU), o edital do Programa AmpliAR. A iniciativa prevê a incorporação de 19 aeroportos regionais deficitários a contratos de concessão já vigentes, com expectativa de investimentos entre R$ 1,25 bilhão e R$ 1,35 bilhão na primeira fase.

A meta é ampliar, modernizar e manter aeroportos localizados principalmente na Amazônia Legal e no Nordeste, fortalecendo a conectividade, o turismo e serviços essenciais como saúde e segurança.

O modelo dispensa novas concessões: os terminais serão integrados aos contratos existentes mediante reequilíbrio econômico-financeiro calculado pela ANAC, com taxa de desconto definida em 11,45%.

Regras de participação

Poderão disputar apenas concessionárias que já administram aeroportos federais e não estejam com contratos em processo de extinção antecipada. É vedada a formação de consórcios para concorrer a um mesmo terminal.

Critério de seleção

Vencerá quem oferecer o maior deságio percentual sobre parâmetros anuais de receita, investimentos (CAPEX) e despesas operacionais (OPEX) definidos pelo Plano Aeroviário Nacional (PAN). O desconto será aplicado ao fluxo de caixa projetado para o prazo remanescente da concessão, que pode ser prorrogado.

Como será o leilão

As propostas, apresentadas em envelopes lacrados, serão abertas em sessão pública na B3, em São Paulo, às 10h de 24 de novembro. Se houver mais de uma oferta por aeroporto, será realizada etapa viva-voz, simultânea para todos os lotes, com lances sucessivos.

O desempate seguirá esta ordem: prioridade para concessões individuais, depois para aquelas com menor prazo remanescente. Persistindo a igualdade, haverá sorteio.

Custos e obrigações

As concessionárias vencedoras deverão pagar remuneração à B3 antes da assinatura do termo aditivo:

  • R$ 93.777,62 por aeroporto, se forem arrematados 10 ou mais;
  • Rateio proporcional de R$ 937.776,18 caso sejam menos de 10.

O valor será considerado no cálculo do reequilíbrio econômico-financeiro.

Cronograma

  • Solicitação de esclarecimentos: até 11/08/2025
  • Impugnação do edital: até 13/08/2025
  • Respostas aos esclarecimentos: 07/11/2025
  • Entrega das propostas: 19/11/2025
  • Sessão pública e viva-voz: 24/11/2025

Próximas fases

Após homologação, a Anac terá até 60 dias para formalizar os termos aditivos, prorrogáveis por mais 30 dias. Caso algum aeroporto não receba propostas, poderá ser incluído em regime de oferta permanente ou alocação direta, mediante justificativa de interesse público.

Lista de aeroportos

Entre os 19 terminais ofertados estão:

  • Tarauacá (AC);
  • Barcelos (AM);
  • Lençóis (BA);
  • Paulo Afonso (BA;
  • Jericoacoara (CE);
  • Canoa Quebrada (CE);
  • Itaituba (PA);
  • Araripina (PE);
  • Garanhuns (PE);

