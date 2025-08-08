Fechamento do mercado financeiro
A seguir, o fechamento dos principais indicadores do mercado financeiro.
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
BOLSAS
Ibovespa: -0,45%
Pontos: 135.913,25
Máxima de +0,17% : 136.761 pontos
Mínima de -0,64% : 135.659 pontos
Volume: R$ 25,37 bilhões
Variação em 2025: 12,99%
Variação no mês: 2,14%
Dow Jones: +0,47%
Pontos: 44.175,61
Nasdaq: +0,98%
Pontos: 21.450,02
Ibovespa Futuro: -0,57%
Pontos: 136.275
Máxima (pontos): 136.810
Mínima (pontos): 135.725
BLUE CHIPS
Itau Unibanco PN
Preço: R$ 36,96
Variação: +0,49%
Petrobras PN
Preço: R$ 30,57
Variação: -6,03%
Bradesco PN
Preço: R$ 15,90
Variação: +0,7%
Ambev ON
Preço: R$ 12,36
Variação: -0,42%
Petrobras ON
Preço: R$ 32,78
Variação: -7,95%
Vale PNA
Preço: R$ 55,40
Variação: +2,38%
BRF SA ON
Preço: R$ 19,45
Variação: -0,71%
Vale ON
Preço: R$ 55,40
Variação: +2,38%
Itausa PN
Preço: R$ 10,89
Variação: +0,18%
Global 40
Cotação: 734,736 centavos de dólar
(7/8/2025)
CÂMBIO
- Dólar comercial no balcão
Compra: R$ 5,4351
Venda: R$ 5,4361
Variação: +0,25%
- Dólar Paralelo
Compra: R$ 5,58
Venda: R$ 5,68
Variação: -0,53%
- Dólar Ptax
Compra: R$ 5,4248
Venda: R$ 5,4254
Variação: -0,7%
- Dólar Turismo
Compra: R$ 5,5600
Venda: R$ 5,6590
Variação: -0,32%
- Dólar Futuro (agosto)
Cotação: R$ 5,4620
Variação: +0,24%
- Euro
Compra: US$ 1,1639 (às 18h40)
Venda: US$ 1,1643 (às 18h40)
Variação: 0%
- Euro comercial
Compra: R$ 6,3280
Venda: R$ 6,3290
Variação: +0,13%
- Euro turismo
Compra: R$ 6,4900
Venda: R$ 6,5970
Variação: -0,57%
JUROS
- CDB prefixado de 30 dias, 14,91% ao ano.
- Capital de giro, 6,76% ao ano.
- Hot money, 0,63% ao mês.
- CDI, 14,90% ao ano.
- Over a 14,90%
OURO
- Ouro
Cotação: US$ 3.491,30 a onça-troy (1 onça-troy equivale a 31,1035 gramas)
Variação: +1,09%Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente