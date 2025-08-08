Embraer firma memorandos com lituanos para cooperação e inovação aeroespacial

A Embraer informou nesta sexta-feira, 8, que assinou vários Memorandos de Entendimento (MoUs, na sigla em inglês) com parceiros lituanos para cooperação de longo prazo em aeroespaço, defesa e inovação.

Em nota, a empresa afirma que os acordos foram assinados com oito instituições e empresas lituanas, incluindo a Universidade de Tecnologia de Kaunas (KTU), a Universidade Técnica Gediminas de Vilnius (Vilnius Tech), Aktyvus Photonics, J&C Aero, Nordic Aircraft Systems, Brolis Defence, DAT e o Instituto Báltico de Tecnologia Avançada (BPTI).