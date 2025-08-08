Dólar hoje, sexta (08/08): quanto está a cotação? Veja valor

Dólar hoje, sexta (08/08): quanto está a cotação? Veja valorA cotação do dólar é variável e tem atualizações constantes. Veja quanto está em real o valor do dólar comercial e do dólar turismo hoje, sexta-feira, 8 de agosto
A cotação do dólar nesta sexta-feira, 8 de agosto de 2025, está acima de R$ 5,40 na taxa comercial, segundo dados do Banco Central (BC). Já o dólar turismo apresenta valor médio similar.
A seguir, veja os detalhes da variação e o que influencia o valor da moeda americana hoje.
Cotação do dólar hoje (08/08)
Conforme o Valor Econômico, a cotação oficial do dólar comercial às 16h59min dessa quinta-feira (07/08) era:
- Compra: R$ 5,422
- Venda: R$ 5,423
Essa taxa, conhecida como PTAX, é calculada com base em uma média das operações realizadas por instituições financeiras ao longo do dia.
Quanto está o dólar turismo hoje (08/08)?
O valor do dólar turismo varia entre casas de câmbio e pode incluir taxas adicionais, como IOF. Às 17h dessa quinta-feira, o valor médio encontrado era de:
- Compra: R$ 5,466
- Venda: R$ 5,646
Os números podem variar conforme a cidade e o meio de pagamento (dinheiro ou cartão).
Dólar comercial x dólar turismo: qual a diferença?
O dólar comercial é a cotação utilizada em transações de grande volume, como importações, exportações e negociações entre bancos e empresas.
Já o dólar turismo é aplicado na compra da moeda por pessoas físicas, geralmente para viagens internacionais ou compras no exterior.
Por envolver menores volumes e custos adicionais — como taxas, impostos e margem de lucro das casas de câmbio — o dólar turismo costuma ser mais caro que o comercial.
O que influencia a cotação do dólar?
Diversos fatores podem influenciar a cotação do dólar, como:
- Decisões do Banco Central dos EUA (Federal Reserve)
- Indicadores da economia brasileira, como inflação, juros (taxa Selic) e atividade econômica
- Fluxo de entrada e saída de dólares no Brasil
- Situação política nacional e internacional
Histórico recente do dólar
Veja como o dólar comercial fechou nos últimos dias úteis, conforme o Banco Central:
- 07/08/2025 – R$ 5,46
- 06/08/2025 – R$ 5,47
- 05/08/2025 – R$ 5,51
- 04/08/2025 – R$ 5,51
- 01/08/2025 – R$ 5,54
Dicas para comprar dólar, euro e outras moedas estrangeiras | Dei Valor
