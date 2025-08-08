Dólar hoje, sexta (08/08): quanto está a cotação? Veja valor

Veja quanto está em real o valor do dólar comercial e do dólar turismo hoje, sexta-feira, 8 / Crédito: Marcello Casal Jr/ Agência Brasil

A cotação do dólar nesta sexta-feira, 8 de agosto de 2025, está acima de R$ 5,40 na taxa comercial, segundo dados do Banco Central (BC). Já o dólar turismo apresenta valor médio similar. A seguir, veja os detalhes da variação e o que influencia o valor da moeda americana hoje.

Conforme o Valor Econômico, a cotação oficial do dólar comercial às 16h59min dessa quinta-feira (07/08) era: Compra: R$ 5,422

Venda: R$ 5,423

Essa taxa, conhecida como PTAX, é calculada com base em uma média das operações realizadas por instituições financeiras ao longo do dia.

Quanto está o dólar turismo hoje (08/08)? O valor do dólar turismo varia entre casas de câmbio e pode incluir taxas adicionais, como IOF. Às 17h dessa quinta-feira, o valor médio encontrado era de: Compra: R$ 5,466

Venda: R$ 5,646

Os números podem variar conforme a cidade e o meio de pagamento (dinheiro ou cartão).