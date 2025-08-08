Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Dólar hoje, sexta (08/08): quanto está a cotação? Veja valor

A cotação do dólar é variável e tem atualizações constantes. Veja quanto está em real o valor do dólar comercial e do dólar turismo hoje, sexta-feira, 8 de agosto
A cotação do dólar nesta sexta-feira, 8 de agosto de 2025, está acima de R$ 5,40 na taxa comercial, segundo dados do Banco Central (BC). Já o dólar turismo apresenta valor médio similar.

A seguir, veja os detalhes da variação e o que influencia o valor da moeda americana hoje.

Cotação do dólar hoje (08/08)

Conforme o Valor Econômico, a cotação oficial do dólar comercial às 16h59min dessa quinta-feira (07/08) era:

  • Compra: R$ 5,422
  • Venda: R$ 5,423

Essa taxa, conhecida como PTAX, é calculada com base em uma média das operações realizadas por instituições financeiras ao longo do dia.

Quanto está o dólar turismo hoje (08/08)?

O valor do dólar turismo varia entre casas de câmbio e pode incluir taxas adicionais, como IOF. Às 17h dessa quinta-feira, o valor médio encontrado era de:

  • Compra: R$ 5,466
  • Venda: R$ 5,646

Os números podem variar conforme a cidade e o meio de pagamento (dinheiro ou cartão).

Dólar comercial x dólar turismo: qual a diferença?

O dólar comercial é a cotação utilizada em transações de grande volume, como importações, exportações e negociações entre bancos e empresas.

Já o dólar turismo é aplicado na compra da moeda por pessoas físicas, geralmente para viagens internacionais ou compras no exterior.

Por envolver menores volumes e custos adicionais — como taxas, impostos e margem de lucro das casas de câmbio — o dólar turismo costuma ser mais caro que o comercial.

O que influencia a cotação do dólar?

Diversos fatores podem influenciar a cotação do dólar, como:

  • Decisões do Banco Central dos EUA (Federal Reserve)
  • Indicadores da economia brasileira, como inflação, juros (taxa Selic) e atividade econômica
  • Fluxo de entrada e saída de dólares no Brasil
  • Situação política nacional e internacional

Histórico recente do dólar

Veja como o dólar comercial fechou nos últimos dias úteis, conforme o Banco Central:

  • 07/08/2025 – R$ 5,46
  • 06/08/2025 – R$ 5,47
  • 05/08/2025 – R$ 5,51
  • 04/08/2025 – R$ 5,51
  • 01/08/2025 – R$ 5,54

Dicas para comprar dólar, euro e outras moedas estrangeiras | Dei Valor

