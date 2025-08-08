Ceará quer fortalecer temporada de cruzeiros no Nordeste a partir de 2026

Haverá ainda uma com o Ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho / Crédito: André Alencar/Companhia Docas/Divulgação

O Ceará busca fortalecer a temporada de cruzeiros no Nordeste a partir de 2026/2027, conforme o secretário de Turismo, Eduardo Bismarck (PDT), afirmou ao O POVO. Para isso, foram realizadas reuniões com o Consórcio Nordeste, além da Associação Brasileira de Cruzeiros Marítimos (Clia Brasil) e a companhia MSC Cruzeiros. Haverá ainda uma com o ministro dos Portos e Aeroportos, Silvio Costa Filho.