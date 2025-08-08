Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Cade aprova venda da Sparkle pela TIM ao Ministério da Economia da Itália e à Retelit

A Superintendência-Geral do Conselho Administrativo de Defesa Econômica (Cade) aprovou, sem restrições, a venda da Sparkle pela TIM ao Ministério da Economia e Finanças da Itália (MEF) e à Retelit. O despacho foi publicado no Diário Oficial da União (DOU).

Como mostrou a Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado), a operação é avaliada em 700 milhões de euros. De acordo com o processo no Cade, o Ministério da Economia da Itália deterá 70% do capital da Sparkle, enquanto a Retelit terá os 30% restantes.

"A Operação permitirá que a Retelit expanda sua presença na Europa e globalmente, além de oferecer serviços de telecomunicações aprimorados a clientes corporativos regionais e operadoras internacionais em nível pan-europeu", alegaram as empresas no processo. "O MEF demonstrou interesse em adquirir o controle da empresa-alvo como parte de um objetivo mais amplo de política industrial voltado à proteção de ativos estratégicos nacionais na infraestrutura e nos serviços de telecomunicações", completaram.

