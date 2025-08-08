Bolsas da Europa fecham na maioria em alta, com postura de Trump e balanços no radar

As bolsas da Europa fecharam na maioria em alta nesta sexta-feira, 8, com exceção de Londres, que ainda repercute a decisão da quinta-feira do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), que enviou sinais de menor relaxamento monetário. A postura do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) e a Rússia deu ânimo aos mercados, que seguem observando balanços. O índice pan-europeu Stoxx 600 fechou em alta de 0,19%, a 547,08 pontos. Em Londres, o FTSE MIB caiu 0,06%, a 9.095,73 pontos. Em Frankfurt, o DAX ficou estável, a 24.193,34 pontos. Em Paris, o CAC 40 subiu 0,44%, a 7.743,00 pontos. Cotações são preliminares.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A farmacêutica Novo Nordisk saltou 4,60% em Copenhague após estudo de fase avançada sobre pílula experimental para perda de peso da Eli Lilly mostrar que a alternativa da concorrente americana é inferior ao tratamento injetável para obesidade da empresa, conhecido como Wegovy. Em Madri, onde o Ibex35 teve a maior alta dentre os principais índices, subindo 1,02%, a 14.841,40 pontos, o destaque foi o BBVA. O banco avançou 2,87% após uma comunicação às autoridades locais que começou a levantar dúvidas sobre a implementação da oferta pública sobre o Sabadell, que ganhou 1,35%. Por outro lado, a resseguradora alemã Munich Re tombou 7,21% em Frankfurt, após reduzir projeção de receita para 2025 em seu último balanço trimestral. Trump indicou na quinta-feira o aliado Stephen Miran para um mandato-tampão no Fed até o fim de janeiro de 2026. Assim como o presidente norte-americano, Miran defende que o banco central dos EUA volte a cortar juros.