Bolsas da Ásia fecham majoritariamente em baixa, mas Tóquio sobe quase 2%

São Paulo, 08/08/2025 - As bolsas asiáticas fecharam majoritariamente em baixa nesta sexta-feira, mas a de Tóquio avançou quase 2%, após autoridades japonesas dizerem que resolveram questões relacionadas à tarifa que será aplicada a exportações para os EUA.

As novas tarifas dos EUA sobre produtos japoneses que entraram em vigor ontem (07) não correspondiam a um acordo fechado entre Washington e Tóquio sobre um patamar de 15%, mas o principal enviado comercial do Japão afirmou que a Casa Branca concordou em corrigir o problema, segundo a Associated Press.

O índice Nikkei subiu 1,85% em Tóquio, a 41.820,48 pontos, com destaque para montadoras como Toyota (+3,5%) e Honda (+4%). O melhor desempenho individual, porém, foi o do Softbank Group (+10,39%), empresa japonesa de investimentos em tecnologia que lucrou mais que o esperado em seu primeiro trimestre fiscal.

Em outras partes da Ásia, o Hang Seng caiu 0,89% em Hong Kong, a 24.858,82 pontos, e o sul-coreano Kospi recuou 0,55% em Seul, a 3.210,01 pontos, enquanto o Taiex ficou perto da estabilidade em Taiwan, com alta marginal de 0,07%, a 24.021,26 pontos.

Na China continental, o Xangai Composto teve baixa de 0,12%, a 3.635,13 pontos, e o menos abrangente Shenzhen Composto recuou 0,20%, a 2.220,15 pontos.