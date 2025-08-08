Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Atividade industrial de junho confirma redução do dinamismo no 1º semestre, diz CNI

Atividade industrial de junho confirma redução do dinamismo no 1º semestre, diz CNI

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

Os indicadores industriais do mês de junho, divulgados nesta sexta-feira, 8, pela Confederação Nacional da Indústria (CNI), confirmam a redução do ritmo de crescimento da atividade industrial no primeiro semestre do ano. Segundo a pesquisa, em junho, a indústria de transformação registrou queda do faturamento real e do número de horas trabalhadas na produção.

"Essa queda também se observa na comparação do segundo trimestre de 2025 em relação ao primeiro trimestre, o que confirma a perda de dinamismo da atividade industrial ao longo da primeira metade do ano", destaca o documento da CNI.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Segundo os Indicadores Industriais, o faturamento real caiu 1,9% de maio para junho, considerando a série livre de efeitos sazonais. Com essa redução no mês, o faturamento do segundo trimestre do ano apresenta recuo de 2,6% em relação aos primeiros três meses do ano. Apesar disso, a comparação do acumulado de janeiro a junho de 2025 com igual período de 2024 mostra que houve alta de 6,5% no faturamento.

As horas trabalhadas na produção também tiveram queda em junho, de 0,7% em relação a maio, na série dessazonalizada. Na comparação do segundo trimestre do ano com o primeiro, a pesquisa mostra uma queda de 1,0% das horas trabalhadas na indústria. No acumulado do semestre, no entanto, frente a igual período de 2024, houve uma alta de 2,7% do indicador.

Com relação à massa salarial, o levantamento mostra que houve uma alta de 1,3% em junho, revertendo parcialmente a queda de maio, de 3,3%, na série livre dos efeitos sazonais. Na comparação trimestral, a massa salarial registrou aumento de 1,2% em relação ao primeiro trimestre do ano. No acumulado até junho deste ano frente ao primeiro semestre de 2024, no entanto, houve queda de 2,1%.

O rendimento médio real também cresceu em junho, 1,2%, na série sem efeitos sazonais. O aumento reverte parte da queda do mês anterior, de 3,2% e, com isso, o rendimento médio real terminou o segundo trimestre do ano com avanço de 1,7% ante o primeiro trimestre. Mesmo assim, na comparação do acumulado de janeiro a junho de 2025 com igual período de 2024, houve uma queda de 4,3% no rendimento médio real.

Com relação à Utilização da Capacidade Instalada (UCI) da Indústria de Transformação, o indicador ficou estável, com variação de 0,1 ponto porcentual na passagem de maio para junho, para 78,8%. Na comparação com o primeiro trimestre do ano, o último trimestre teve uma variação negativa de 0,1 p.p na UCI. Já na comparação da UCI média dos primeiros seis meses de 2025 com igual período de 2024, a queda é de 0,8 p.p.

"O segundo semestre será desafiador para a indústria de transformação. Há bastante incerteza no mercado internacional, ao mesmo tempo em que problemas internos de longa data, como carga tributária e juros elevados, demanda interna insuficiente e falta de mão de obra especializada, seguem sendo entraves para o setor", avalia a especialista em Políticas e Indústria da CNI, Larissa Nocko.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar