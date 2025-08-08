Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Associação suíça de metais preciosos vê como 'inviável' exportação de ouro aos EUA após tarifa

Autor Agência Estado
A Associação Suíça de Metais Preciosos (ASFCMP, na sigla em inglês) expressou preocupação com o aumento das tarifas de importação dos Estados Unidos para 39% sobre barras de ouro fundidas de 1 kg e 100 onças. Em comunicado divulgado nesta sexta-feira, 8, a entidade destacou que a medida afeta todas as barras desse tipo importadas pelos EUA, não se aplicando exclusivamente à Suíça.

Com as tarifas agora em vigor, "torna-se economicamente inviável exportar esses produtos aos EUA", afirmou o comunicado.

A ASFCMP ponderou ainda que o mercado dos EUA é relevante, mas que o setor suíço "atua em escala global e não depende exclusivamente desse mercado".

A associação informou que está em diálogo com autoridades suíças e entidades americanas, buscando uma solução conjunta.

A ASFCMP afirmou ainda apoiar esforços para melhorar a clareza regulatória, mas advertiu que a nova classificação "pode impactar negativamente o fluxo internacional de ouro físico".

Segundo Christoph Wild, presidente da entidade, "estamos particularmente preocupados com as implicações das tarifas para a indústria do ouro e para o intercâmbio físico com os EUA, um parceiro histórico da Suíça".

