SmartFit registra lucro liquido recorrente de R$ 189 mi no 2º trimestre

A rede de academias SmartFit encerrou o segundo trimestre de 2025 com lucro líquido recorrente de R$ 189 milhões, o que representa um crescimento de 32% ante o reportado em igual etapa do ano passado. O Ebitda (lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização) somou R$ 576 milhões entre abril e junho, um avanço de 32% ante o mesmo período de 2024 e recorde para a empresa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora A receita líquida, por sua vez, cresceu 32% ante um ano para R$ 1,791 bilhão. Segundo a empresa, a melhora reflete o aumento de 16% na base média de alunos em academias próprias SmartFit e o incremento de 10% do tíquete médio no período. A companhia encerrou o segundo trimestre com 1.818 academias em 15 países, um crescimento da rede de 19% quando comparado à igual base do ano anterior. Ao final do período, a rede era composta por 1.459 unidades próprias (80% do total) e 359 franquias. Em relação ao mix de geografia, a divisão "Outros Países" terminou o período representando 31% das academias, alta de 1 ponto porcentual (p.p.) frente ao segundo trimestre de 2024, enquanto o Brasil e o México representavam 47% e 22%, respectivamente. No trimestre, foram adicionadas 59 unidades, sendo 57 da marca SmartFit, duas da Bio Ritmo e outras. Das adições do período, 26 estão localizadas em Outros Países, 25 no Brasil e 8 no México. Das academias inauguradas, 43 são unidades próprias (73%) e 16 franquias.