Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Restaurant Brands International agrada com receita, mas decepciona em lucro no 2º trimestre

Restaurant Brands International agrada com receita, mas decepciona em lucro no 2º trimestre

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Restaurant Brands International (RBI), empresa canadense de fast food que controla as operações do Burger King, teve lucro líquido atribuível a detentores de ações ordinárias de US$ 189 milhões no segundo trimestre de 2025, menor do que os US$ 280 milhões registrados em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quinta-feira, 7.

Em termos ajustados, o lucro por ação nos três meses encerrados em 30 de junho foi de US$ 0,94, abaixo do consenso de US$ 0,97 de analistas consultados pela FactSet, mas acima do US$ 0,86 registrado no segundo trimestre de 2024.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Já a receita avançou para US$ 2,41 bilhões no trimestre, de US$ 2,08 bilhão um ano antes, superior ao consenso da FactSet, de US$ 2,34 bilhões.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar