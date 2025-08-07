Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Relator da PEC da autonomia do BC diz que não vai esperar Galípolo para apresentar texto à CCJ

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O relator da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) que dá autonomia financeira e administrativa ao Banco Central, senador Plínio Valério (PSDB-AM), divulgou uma nota à imprensa nesta quinta-feira, 7, dizendo que decidiu não mais esperar as sugestões do presidente da autoridade monetária, Gabriel Galípolo, para entrarem no seu relatório final, que será entregue no próximo dia 15. O parlamentar alega que vem se reunindo com todos os setores envolvidos para fazer um relatório que obtenha consenso entre os interessados com o objetivo de assim facilitar a aprovação na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), presidida pelo senador Otto Alencar (PSD-BA).

O senador tem recebido sugestões de servidores, do governo e de sindicatos, mas agora disse que não pode esperar mais. Plínio explicou no comunicado que, como não houve a reunião prevista para a terça-feira, 5, com Galípolo e com o autor da PEC, o senador Vanderlan Cardoso (PSD-GO), que está de licença, o relator decidiu encerrar o prazo para recebimento de sugestões.

"Não preciso mais esperar. Temos um prazo curto para levar o relatório para aprovação na CCJ. Eu já sei tudo que o Banco Central precisa para se modernizar e sair das limitações orçamentárias. Vamos votar com todos os aprimoramentos que já foram feitos a partir das contribuições que já recebemos", escreveu na nota.

Mais cedo, o parlamentar já havia dito que seu relatório seria encaminhado à CCJ na sexta-feira da semana que vem, 15, e que previa votação do texto no dia 20. Ele incluiu no texto uma blindagem ao sistema de pagamento, por meio de uma sugestão de emenda. A iniciativa, conforme o gabinete do parlamentar, foi costurada com o líder do governo na Casa, Jaques Wagner (PT-BA).

Na quarta-feira, Galípolo fez uma defesa ampla à PEC 65, citando justamente o Pix como um ponto de destaque e defendendo que o sistema de pagamentos tem de permanecer como infraestrutura pública. No governo, porém, há alguns pontos do texto que são vistos como empecilho para que tramite no Congresso.

Um deles é a escolha da Comissão de Assuntos Econômicos (CAE) do Senado como órgão de acompanhamento e regulação do orçamento da autoridade monetária. Para o governo, é "inegociável" que esse trabalho fique a cargo do Conselho Monetário Nacional (CMN). Há também preocupações com a possibilidade de liberação de salários acima do teto remuneratório previsto em lei para servidores públicos. Além de ser algo negativo em si por conta de questões fiscais, o temor é o de que haja um efeito cascata para outras carreiras.

