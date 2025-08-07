Produção de veículos no País recua 3,6% em julho ante julho de 2024, aponta Anfavea

A produção de veículos teve queda de 3,6% no mês passado frente ao mesmo período de 2024, chegando a 237,8 mil unidades. Na comparação com junho, deste ano, porém, houve alta de 15,7% na fabricação de veículos, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus. Divulgado nesta quinta-feira, 7, pela Anfavea, a entidade que representa as montadoras, o balanço mostra que no acumulado do ano até julho, houve 1,47 milhão de veículos montados, 6,1% acima do volume registrado no mesmo período de 2024.

Já as vendas do mês passado, de 243,2 mil veículos, cresceram 0,8% no comparativo com julho de 2024. Na margem, ou seja, de junho para julho, as vendas cresceram 14,2%. Com isso, o crescimento no acumulado do ano é de 4,1%, com 1,4 milhão de veículos vendidos no primeiro semestre.