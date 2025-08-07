Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Política monetária ainda está restritiva, diz vice-presidente do BoE

O vice-presidente do Banco da Inglaterra (BoE, em inglês), David Ramsden, afirmou que a política monetária ainda está restritiva, em entrevista coletiva nesta quinta-feira, 7, após a decisão de corte dos juros em 25 pontos-base (pb), a 4%. De acordo com ele, o processo britânico de desinflação "continua", mas a persistência da inflação o surpreendeu. Na ocasião, Ramsden também destacou que o BoE está monitorando o funcionamento do mercado de títulos públicos, enquanto o presidente do BC britânico, Andrew Bailey, defendeu que apoia "firmemente o impulso para o crescimento e produtividade".

