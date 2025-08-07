Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

IPP cai 1,25% em junho ante queda de 1,21% em maio, afirma IBGE

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O Índice de Preços ao Produtor (IPP), que inclui preços da indústria extrativa e de transformação, registrou recuo de 1,25% em junho, informou nesta quinta-feira, 7, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A taxa de maio foi revista de uma redução de 1,29% para uma queda de 1,21%.

O IPP mede a evolução dos preços de produtos na "porta da fábrica", sem impostos e fretes, da indústria extrativa e de 23 setores da indústria de transformação.

Com o resultado, o IPP de indústrias de transformação e extrativa acumulou uma queda de 3,11% no ano e avanço de 3,24% em 12 meses.

Considerando apenas a indústria extrativa, houve alta de 0,18% em junho, após a redução de 3,03% em maio. Já a indústria de transformação registrou uma redução de 1,31% em junho, ante um recuo de 1,13% em maio, de acordo com o IBGE.

