IBGE: comércio se recuperou da pandemia e aumentou número de ocupados em 3,5%, a 10,5 milhões

A PAC verificou também que o setor de comércio alcançou receita operacional líquida de R$ 7,1 trilhões e valor adicionado bruto de R$ 1,2 trilhão em 2023. Os salários, retiradas e outras remunerações somaram R$ 352,7 bilhões. O número de empresas alcançou 1,5 milhão, com 1,7 milhão de unidades locais - ou seja, contando filiais.

O comércio se recuperou após o período da pandemia de covid-19, registrando 10,5 milhões de pessoas empregadas em 2023, um aumento de 3,5% ante 2019, ano que antecedeu a crise sanitária no Brasil. No mesmo intervalo, o número de empresas que comercializam pela internet cresceu 97,6%, chegando a 3,7 mil. As informações fazem parte da Pesquisa Anual do Comércio (PAC) 2023, divulgada nesta quinta-feira, 7, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).

A PAC, que coleta dados de empresas predominantemente comerciais em todo o Brasil, entrevistou 80 mil delas nesta edição. A pesquisa abrange três segmentos principais: comércio de veículos, peças e motocicletas; comércio por atacado; e comércio varejista; e 22 grupos de atividades.

Desde o início da série histórica, houve alternância na liderança entre o comércio por atacado e o varejista em termos de receita operacional líquida. A partir de 2020, o atacado aumentou sua participação, mas registrou ligeira retração em 2023, quando somou R$ 3,5 trilhões, enquanto o varejo totalizava R$ 2,9 trilhões. O comércio de veículos, peças e motocicletas somou R$ 646,2 bilhões.

O IBGE destacou que, dentre os 22 agrupamentos de atividades, o comércio de veículos automotores foi o que mais perdeu participação no total da receita do setor, com queda de 2,2 pontos porcentuais entre 2014 e 2023, a 5,7%. O que mais avançou (3,2 pp) foi o de comércio por atacado de matérias-primas agrícolas, a 6,3%.

O comércio varejista manteve-se com as atividades de maiores taxas de margem (39,1%), seguido do comércio de veículos, peças e motocicletas, que registrou índice de 23,4%, ultrapassando o comércio por atacado, que em 2023 obteve 22,5%.