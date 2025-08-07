Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Exportadores apelam para que cearenses consumam produtos locais

Presidente da Fiec informa que 50% de tudo que é consumido de frutas, legumes e verduras no Ceará provém de outros estados, representando cerca de R$ 4 bilhões.
Autor Carmen Pompeu
O setor exportador apela para que a população cearense consuma mais produtos locais, como forma de mitigar os prejuízos provocados pelo tarifaço dos EUA. Esse seria um meio de manter as cadeias produtivas e garantir os empregos que estão sendo afetados, segundo o presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante.

De acordo com ele, aproximadamente 50% de tudo que é consumido de frutas, legumes e verduras no Ceará provém de outros estados, representando cerca de R$ 4 bilhões. “Consumir produtos do Ceará ajudaria a melhorar a economia local e absorver parte da produção”, comentou Cavalcante,

A principal preocupação, aponta o presidente da Fiec, é que a interrupção da exportação quebre toda a cadeia produtiva, que é longa e envolve muitas pessoas, tornando muito difícil recomeçar.

Cavalcante informa que no caso das frutas, tais como acerola e melão, as empresas exportadoras, que compram de mais de 5.000 pequenos e médios produtores cearenses e exportam para os EUA (polpa, suco, vitamina C), são afetadas pelo tarifa de 50% imposta pelo governo norte-americano.

O consumo local desses itens, segundo afirmou o presidente da Fiec, seria apenas um paliativo para o problema, uma vez que o consumo interno não conseguiria absorver toda a produção que deixaria de ser exportada para os EUA.

De acordo com ele, a produção de melão, por exemplo, é induzida para atender o mercado americano e não há mercado interno capaz de absorver o volume exportado. Cavalcante diz que uma empresa sozinha embarca 300 contêineres de melão por semana, levando a perdas generalizadas e ao risco de inviabilizar a colheita.

A busca por novos mercados internacionais - medida que o governo federal tenta viabilizar, pontua o líder classista, não é uma solução rápida, pois há regras sanitárias e obrigações que demandam de dois a quatro meses para adaptação

“A exportação de um produto pode exigir até 269 dispositivos e certificados, tornando a diversificação de mercados um processo lento e complexo”, explicou Cavalcante.

Na tentativa de escoar os produtos que seriam exportados para o mercado norte-americano no mercado interno, empresários do setor de supermercados se reuniram com o secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, na manhã desta quinta-feira, dia 7, no Palácio da Abolição, em Fortaleza.

“A maior urgência é direcionar para o consumo interno os produtos perecíveis como pescado, um dos itens que mais exportamos para os Estados Unidos. Esse momento de diálogo com empresários é de extrema importância para superarmos juntos esse momento difícil da nossa economia”, afirmou Chagas Vieira.

Participaram da reunião o secretário da Fazenda, Fabrízio Gomes; o procurador-geral do Estado, Rafael Machado; o presidente da ACAD, José Milton Carneiro; a presidente da Acesu, Cláudia Novaes; entre outros representantes do setor de supermercados, do atacado e do varejo.

