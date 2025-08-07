Exportadores apelam para que cearenses consumam produtos locais

Uma empresa sozinha embarcava 300 contêineres de melão por semana para os EUA. / Crédito: Wenderson Araujo/CNA

O setor exportador apela para que a população cearense consuma mais produtos locais, como forma de mitigar os prejuízos provocados pelo tarifaço dos EUA. Esse seria um meio de manter as cadeias produtivas e garantir os empregos que estão sendo afetados, segundo o presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante. Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado De acordo com ele, aproximadamente 50% de tudo que é consumido de frutas, legumes e verduras no Ceará provém de outros estados, representando cerca de R$ 4 bilhões. “Consumir produtos do Ceará ajudaria a melhorar a economia local e absorver parte da produção”, comentou Cavalcante,

De acordo com ele, a produção de melão, por exemplo, é induzida para atender o mercado americano e não há mercado interno capaz de absorver o volume exportado. Cavalcante diz que uma empresa sozinha embarca 300 contêineres de melão por semana, levando a perdas generalizadas e ao risco de inviabilizar a colheita. A busca por novos mercados internacionais - medida que o governo federal tenta viabilizar, pontua o líder classista, não é uma solução rápida, pois há regras sanitárias e obrigações que demandam de dois a quatro meses para adaptação “A exportação de um produto pode exigir até 269 dispositivos e certificados, tornando a diversificação de mercados um processo lento e complexo”, explicou Cavalcante.