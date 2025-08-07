Exportadores apelam para que cearenses consumam produtos locais

Exportadores apelam para que cearenses consumam produtos locaisPresidente da Fiec informa que 50% de tudo que é consumido de frutas, legumes e verduras no Ceará provém de outros estados, representando cerca de R$ 4 bilhões.
O setor exportador apela para que a população cearense consuma mais produtos locais, como forma de mitigar os prejuízos provocados pelo tarifaço dos EUA. Esse seria um meio de manter as cadeias produtivas e garantir os empregos que estão sendo afetados, segundo o presidente da Federação das Indústrias do Ceará (Fiec), Ricardo Cavalcante.
De acordo com ele, aproximadamente 50% de tudo que é consumido de frutas, legumes e verduras no Ceará provém de outros estados, representando cerca de R$ 4 bilhões. “Consumir produtos do Ceará ajudaria a melhorar a economia local e absorver parte da produção”, comentou Cavalcante,
É + que streaming. É arte, cultura e história.
+ filmes, séries e documentários
+ reportagens interativas
+ colunistas exclusivos
A principal preocupação, aponta o presidente da Fiec, é que a interrupção da exportação quebre toda a cadeia produtiva, que é longa e envolve muitas pessoas, tornando muito difícil recomeçar.
Leia mais
Cavalcante informa que no caso das frutas, tais como acerola e melão, as empresas exportadoras, que compram de mais de 5.000 pequenos e médios produtores cearenses e exportam para os EUA (polpa, suco, vitamina C), são afetadas pelo tarifa de 50% imposta pelo governo norte-americano.
O consumo local desses itens, segundo afirmou o presidente da Fiec, seria apenas um paliativo para o problema, uma vez que o consumo interno não conseguiria absorver toda a produção que deixaria de ser exportada para os EUA.
De acordo com ele, a produção de melão, por exemplo, é induzida para atender o mercado americano e não há mercado interno capaz de absorver o volume exportado. Cavalcante diz que uma empresa sozinha embarca 300 contêineres de melão por semana, levando a perdas generalizadas e ao risco de inviabilizar a colheita.
A busca por novos mercados internacionais - medida que o governo federal tenta viabilizar, pontua o líder classista, não é uma solução rápida, pois há regras sanitárias e obrigações que demandam de dois a quatro meses para adaptação
“A exportação de um produto pode exigir até 269 dispositivos e certificados, tornando a diversificação de mercados um processo lento e complexo”, explicou Cavalcante.
Na tentativa de escoar os produtos que seriam exportados para o mercado norte-americano no mercado interno, empresários do setor de supermercados se reuniram com o secretário-chefe da Casa Civil, Chagas Vieira, na manhã desta quinta-feira, dia 7, no Palácio da Abolição, em Fortaleza.
“A maior urgência é direcionar para o consumo interno os produtos perecíveis como pescado, um dos itens que mais exportamos para os Estados Unidos. Esse momento de diálogo com empresários é de extrema importância para superarmos juntos esse momento difícil da nossa economia”, afirmou Chagas Vieira.
Participaram da reunião o secretário da Fazenda, Fabrízio Gomes; o procurador-geral do Estado, Rafael Machado; o presidente da ACAD, José Milton Carneiro; a presidente da Acesu, Cláudia Novaes; entre outros representantes do setor de supermercados, do atacado e do varejo.
Mais notícias de Economia
Confira os assuntos econômicos no Ceará, no Brasil e no Mundo
Acompanhe mais notícias de Economia no Linkedin do O POVO
Siga o canal de Economia no WhatsApp para ficar bem informado
Veja dicas rápidas sobre Educação Financeira no Dei Valor