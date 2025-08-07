Embraer: Airlink e Azorra finalizam acordo de leasing para 10 novos jatos E195-E2s

Segundo a Embraer, a Azorra, empresa de leasing, financiamento e gestão de ativos com sede em Fort Lauderdale (Flórida, EUA), fornecerá as novas aeronaves que aumentarão a frota atual de 68 jatos da Airlink. As entregas dos dez E195-E2s deverão começar ainda este ano e têm conclusão estimada para 2027. A Airlink é cliente da Embraer desde 2001.

A Airlink e a Azorra finalizaram um acordo de leasing para dez novos jatos Embraer E195-E2, com a primeira entrega estimada para o final deste ano. O acordo vem após a seleção anunciada dos E195-E2s pela Airlink, com sede em Joanesburgo e a principal companhia aérea de serviço completo da África do Sul.

As novas aeronaves terão um layout confortável de classe única com 136 assentos na configuração 2x2. Os jatos proporcionarão à Airlink um aumento de capacidade e de alcance, ampliando sua competitividade em rotas de alta densidade e criando oportunidades para novas rotas em mais destinos na África Subsaariana, informou a fabricante brasileira.

"Este é um momento marcante e desafiador para a Airlink. Marcante porque representa o início de uma nova fase de desenvolvimento e crescimento da nossa companhia, consolidando-a como a líder na África Austral e região. Desafiador porque há muito a ser feito nas próximas semanas antes da entrada em operação da primeira aeronave, prevista para dezembro," afirma Villiers Engelbrecht, CEO da Airlink.

Segundo o CEO da Azorra, John Evans, a adição do E195-E2 à sua frota destaca o compromisso compartilhado com a eficiência operacional, o crescimento sustentável e o aumento da capacidade e do serviço.

O presidente e CEO da Embraer Aviação Comercial, Arjan Meijer, afirmou que o modelo de corredor único é o mais eficiente de sua categoria e ideal para apoiar os planos de expansão da companhia aérea na África Austral.