Eletrobras registra lucro líquido de R$ 1,469 bilhão no 2º trimestre

Os dados financeiros da empresa do setor elétrico foram divulgados nessa quarta-feira (6).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Com isso, os mais de 240 mil acionistas vão receber R$ 4 bilhões de dividendos extras aprovados pela empresa. O valor será creditado no dia 28 deste mês e reflete a metodologia de alocação de capital da Eletrobras.

No início do ano, a Eletrobras já havia distribuído outros R$ 4,1 bilhões relativos ao desempenho de 2024, no que foi o terceiro maior pagamento de dividendos da história da empresa.

“A companhia manteve seu foco em eficiência e disciplina de capital, e nossos resultados na comercialização de energia foram positivos, afirmou Ivan Monteiro, presidente da empresa.

>>Lula lamenta Eletrobras privada e cobra Vale para reparar tragédias