Eduardo Leite reivindica apoio da União para dívidas do setor agropecuário gaúcho

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSD), afirmou que o Estado reivindica apoio da União para renegociação das dívidas dos produtores rurais gaúchos afetados por secas e enchentes consecutivas. "O produtor rural vem se submetendo ao imponderável do clima e no Rio Grande do Sul o clima tem sido um desafio. Ninguém está pedindo perdão ou que deixe de pagar, apenas condição para fazer o pagamento daquilo que por conta de sucessivos eventos climáticos", afirmou o governador durante o lançamento da Expointer em Brasília, realizado na tarde desta quarta-feira (6), na sede da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA). "Reivindicamos o apoio da União para o setor agropecuário gaúcho", defendeu Leite.

O governador afirmou ainda esperar que o projeto de lei 5122/2023, que autoriza uso de recurso do Fundo Social para a renegociação das dívidas dos produtores rurais afetados por intempéries climáticas aprovado na Câmara dos Deputados em julho seja acolhido no Senado e encaminhado para sanção presidencial. "O pedido é por recursos para o refinanciamento das dívidas acumuladas. Se os tempos são difíceis, mais recursos são necessários para investimentos em conservação de solo. Espero que possamos ter logo a aprovação do projeto", defendeu Leite.