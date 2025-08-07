Crédito ao consumidor nos EUA sobe US$ 7,4 bilhões em junho

O crédito ao consumidor dos Estados Unidos teve crescimento de US$ 7,4 bilhões em junho, informou nesta quinta-feira, 7, o Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano). Analistas ouvidos pela FactSet previam uma alta de US$ 7,3 bilhões.

O aumento do crédito ao consumidor em maio foi de US$ 5,1 bilhões.