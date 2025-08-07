Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Chance de Fed cortar juros em 75 pb em 2025 cresce para 53,2% após indicação de Miran

Autor Agência Estado
O mercado financeiro aumentou as apostas de um corte acumulado de 75 pontos-base (pb) até dezembro pelo Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) após o presidente dos EUA, Donald Trump, indicar o atual presidente do Conselho de Assessores Econômicos (CEA, na sigla em inglês), Stephen Miran, para ocupar o cargo de diretor no Conselho do Fed até 31 de janeiro de 2026.

De acordo com ferramenta de monitoramento do CME Group, a chance estimada de redução de juro em 75 pb até o fim do ano era de 53,2%, por volta das 17 horas (de Brasília).

Antes da indicação, a probabilidade era de 47,8%. A chance de corte menor, de 50 pb, agora é de 39% e a de uma redução de 25 pb, 7,5%. O cenário de manutenção dos juros durante todo o ano era praticamente nulo no mesmo horário, com 0,4% de probabilidade.

Para setembro, as chances de um corte de 25 pb nos juros aumentou de 91,4% para 93,2% com a indicação.

