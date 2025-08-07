Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

BoE eleva projeção para PIB do Reino Unido em 2025 e prevê inflação na meta mais adiante

BoE eleva projeção para PIB do Reino Unido em 2025 e prevê inflação na meta mais adiante

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

O Banco da Inglaterra (BoE) elevou nesta quinta-feira, 7, sua projeção para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Reino Unido este ano, de 1% para 1,25%, segundo estimativa citada em comunicado divulgado pelo BoE nesta quinta-feira, 7.

Ainda no comunicado, o BoE prevê que a inflação britânica atingirá pico de 4% em setembro, antes de começar a recuar de forma contínua em direção à meta oficial de 2%, no segundo trimestre de 2027. A previsão anterior para o cumprimento da meta era o primeiro trimestre de 2027.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

Mais cedo, o BoE decidiu cortar sua taxa básica de juros em 25 pontos-base, a 4%, como era amplamente esperado.

*Com informações da Dow Jones Newswires

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar