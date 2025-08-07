Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

BoE corta juro básico em 25 pontos-base, a 4%, com sinais de fraqueza no mercado de trabalho

Autor Agência Estado
Tipo Notícia

O Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês) reduziu sua taxa básica de juros em 25 pontos-base, a 4%, após concluir reunião de política monetária nesta quinta-feira, 7.

A decisão, que veio em linha com a expectativa de analistas compilados pelo Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, marcou o quinto corte de juros pelo BoE desde agosto do ano passado, quando o BC britânico deu início a um ciclo de afrouxamento de sua política. Em junho, a taxa básica ficou inalterada em 4,25%.

A retomada do relaxamento monetário pelo BoE veio após sinais de esfriamento do mercado de trabalho britânico e diante da redução de incertezas no ambiente comercial, visto que Reino Unido e EUA fecharam um acordo que estabelece tarifa "recíproca" de 10% do governo Trump, bem menor do que às impostas a outros países.

