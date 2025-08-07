Ânima: Lucro líquido cresce 18,9% no 2º trimestre para R$ 29,2 milhões

A Ânima Educação reportou lucro líquido ajustado de R$ 29,2 milhões no segundo trimestre deste ano, crescimento de 18,9% em base anual de comparação. No acumulado do ano, até junho, a empresa reportou lucro de R$ 144,5 milhões, alta de 11,8% em relação ao mesmo período de 2024. Segundo a diretora-presidente da empresa, Paula Harraca, o resultado é parte da estratégia de dobrar o tamanho da companhia no longo prazo com crescimento sustentável. "Essa consistência dos indicadores financeiros, reportando que estamos no caminho certo", disse.

De abril a junho, o Lucro Antes de Juros, Impostos, Depreciação e Amortização (Ebitda, da sigla em inglês) ajustado da Ânima somou R$ 352 milhões, cifra 4,4% maior do que a anotada no segundo trimestre do ano passado. Considerando os seis primeiros meses do ano, o Ebitda da companhia alcançou R$ 783,8 milhões, elevação de 6,9%. A receita líquida da empresa totalizou R$ 1,005 bilhão no segundo trimestre, alta de 2,9% frente ao apurado um ano antes. Nos seis primeiros meses do ano a receita da Ânima alcançou R$ 2,045 bilhões, elevação de 4,0%. No primeiro semestre, a base total de alunos da Ânima era de 382,0 mil alunos, redução de 1,4% menor do que o observado um ano antes. A dívida líquida ajustada da empresa ficou em R$ 3,005 bilhões, montante 5,3% maior do que o observado um ano antes. Já a alavancagem, medida pela relação entre dívida líquida e Ebitda ajustado, ficou em 2,66 vezes, redução de 0,1 vez em relação ao mesmo trimestre do ano passado.