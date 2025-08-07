Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais or Aceitar.

Anfavea reduz projeção de crescimento das vendas de veículos em 2025 de 6,3% para 5%

Anfavea reduz projeção de crescimento das vendas de veículos em 2025 de 6,3% para 5%

Autor Agência Estado
Autor
Agência Estado Autor
Ver perfil do autor
Tipo Notícia

A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea), entidade que representa as montadoras do País, reduziu a projeção para o crescimento das vendas de veículos neste ano, na comparação com 2024. A estimativa passou de 6,3% para 5%, conforme detalhou o presidente da associação, Igor Calvet, durante entrevista coletiva concedida após a apresentação dos dados do setor referentes a julho.

A previsão inicial era de que 2,802 milhões de veículos fossem vendidos em 2025. Agora, a estimativa caiu para 2,765 milhões. Em 2024, 2,635 milhões foram licenciados no País, segundo a Anfavea.

É + que streaming. É arte, cultura e história.

+ filmes, séries e documentários

+ reportagens interativas

+ colunistas exclusivos

Assine agora Background

A revisão reflete a expectativa de que a taxa Selic ficará em 15% até o fim do ano, o que deve levar também a um crescimento mais brando da economia em 2025, afirmou Calvet. "É o patamar mais alto de juro desde 2006, levará à retração na demanda", disse ele, destacando que também deve haver redução significativa no ritmo de crescimento das concessões de crédito em 2025.

A Anfavea, por outro lado, elevou a expectativa de crescimento para as exportações de veículos em 2025, de 7,5% para 38,4%. A expectativa agora é de que 552 mil unidades sejam exportadas neste ano, ante 398 mil em 2024. O maior otimismo com os embarques reflete a recuperação econômica da Argentina, que tem comprado cada vez mais veículos do País neste ano.

No acumulado do ano até aqui, foram exportados 183.905 veículos para a Argentina, uma alta de 156,5% em relação a 2024. A participação da Argentina no total das exportações de veículos do Brasil passou de 35,1% em 2024 para 58,9% em 2025.

Dúvidas, Críticas e Sugestões? Fale com a gente

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Leia Mais ou Aceitar.

Os cookies nos ajudam a administrar este site. Ao usar nosso site, você concorda com nosso uso de cookies. Política de privacidade

Aceitar