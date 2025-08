Totvs: lucro líquido ajustado é de R$ 218,3 milhões no 2º trimestre

A Totvs encerrou o segundo trimestre de 2025 com lucro líquido ajustado de R$ 218,3 milhões. O montante representa alta de 50,9% na comparação com igual período do ano passado.

Já o Ebitda ajustado somou R$ 362,8 milhões, avanço anual de 23%. A margem Ebitda ajustada ficou em 24,4%, 120 pontos-base acima do que um ano antes.