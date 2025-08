Presidente da Suíça reúne-se com Marco Rubio nesta quarta para negociar tarifa de 39% dos EUA

A presidente da Suíça, Karin Keller-Sutter, tem reunião marcada com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio em Washington nesta quarta-feira, 6, apenas um dia antes de as chamadas "tarifas recíprocas" do governo Trump sobre seu país entrarem em vigor.

O governo suíço afirmou que pretende apresentar "uma oferta mais atraente" aos EUA, embora não esteja claro se será suficiente para evitar a tarifa de 39% que o presidente Donald Trump anunciou na semana passada. O Departamento de Estado geralmente não lidera negociações para acordos comerciais e, até agora, não foi agendada reunião entre a líder suíça e Trump.