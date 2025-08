Nvidia reitera que chips H20 vendidos à China não possuem 'backdoors'

A Nvidia reiterou que seus chips não possuem "backdoors" ou "kill switches" (mecanismos de desligamento), dias após Pequim convocar a gigante norte-americana de chips de inteligência artificial por preocupações de segurança nacional. "Não há backdoors nos chips da Nvidia. Nem mecanismos de desligamento. Nem spyware", disse a Nvidia em postagem na noite da terça-feira, 5. "Não é assim que sistemas confiáveis são construídos - e nunca serão," acrescentou. Uma versão em mandarim da postagem foi publicada no WeChat.

A reunião ocorreu após legisladores nos EUA pedirem, em maio, que chips avançados fossem equipados com tecnologia de verificação de localização para detectar "contrabando ou exploração".

*Conteúdo traduzido com auxílio de Inteligência Artificial, revisado e editado pela Redação do Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado