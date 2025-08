Governo Lula aciona OMC por tarifas aplicadas pelos Estados Unidos

O Governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) protocolou nesta quarta-feira, 6, um pedido formal de consulta contra os Estados Unidos na Organização Mundial do Comércio (OMC).

A ação visa questionar as tarifas de 50% aplicadas pelo governo americano a todos os produtos brasileiros, consideradas incompatíveis com as regras internacionais de comércio. As informações são da Folha de S.Paulo.