Dólar e percepção de flexibilização no STF ajudam em leve recuo das taxas

Ao longo de todo o pregão, porém, agentes de mercado avaliam que outros fatores tiveram contribuição maior. São eles a queda firme do dólar ante o real, apostas reforçadas de corte de juros nos Estados Unidos já em setembro - o que dá maior margem ao Banco Central para iniciar um ciclo de afrouxamento monetário aqui -, e por fim, notícias que sinalizam alguma distensão no ambiente político doméstico, com indicações de que o Supremo Tribunal Federal (STF) deve adotar postura menos hostil em relação ao ex-presidente Jair Bolsonaro.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Encerrados os negócios, a taxa do contrato de Depósito Interfinanceiro (DI) para janeiro de 2026 oscilou de 14,906% no ajuste de ontem a mínima intradia de 14,900%. O DI para janeiro de 2027 passou de 14,156% no ajuste da véspera para 14,155%. O DI para janeiro de 2028 marcou 13,475%, de 13,471% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2029 cedeu de 13,404% no ajuste antecedente a 13,39%.

Na ponta mais longa da curva, o DI para janeiro de 2031 ficou em 13,61%, de 13,64% no ajuste de terça. O contrato para o primeiro mês de 2033 diminuiu de 13,76% para 13,72%.

Nesta quarta, o ministro do STF Alexandre de Moraes, que decretou a prisão domiciliar de Bolsonaro, o autorizou a receber visitas de seus filhos, cunhadas e netos em sua residência em Brasília. Até então, desde segunda, quando a prisão foi proclamada, o político só podia encontrar seus advogados. O governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), encaminhou hoje petição ao magistrado, pedindo para visitar o ex-presidente amanhã.

Ainda em relação ao STF, voltou a circular hoje informação de que o presidente Luís Roberto Barroso pretende antecipar a sua aposentadoria. Interlocutores do ministro garantiram ao Broadcast Político, no entanto, que Barroso ainda não decidiu sobre sua saída da Corte antes de 2033.