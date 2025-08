Dirigente do Fed indica que juros 'provavelmente' devem ser cortados nos próximos meses

A presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de São Francisco, Mary Daly, afirmou nesta quarta-feira que provavelmente o banco central americano terá que "ajustar a política monetária nos próximos meses" e "recalibrar para alinhar riscos aos objetivos do Fed".

Durante evento no Alasca, Daly justificou a declaração a partir dos dados atuais de inflação e mercado de trabalho. "A inflação segue acima da nossa meta de 2%. As tarifas vão ajudar a impulsionar a inflação no curto prazo, mas não de maneira persistente. A política monetária traz a inflação para baixo, enquanto tarifas a elevam", disse ela, que não vota nas reuniões deste ano do Comitê Federal de Mercado Aberto (FOMC, na sigla em inglês).