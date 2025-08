Commerzbank supera previsões de lucro e receita no 2º trimestre

O Commerzbank, segundo maior banco da Alemanha, obteve lucro líquido de 462 milhões de euros no segundo trimestre de 2021, menor do que o ganho de 538 milhões de euros apurado em igual período do ano passado, segundo balanço divulgado nesta quarta-feira, 6. O resultado, porém, ficou acima da previsão de analistas, de 369 milhões de euros, de acordo com consenso fornecido pelo próprio banco.

A receita total aumentou 13% na mesma comparação, a 3,02 bilhões de euros, também superando o consenso do mercado, de 2,98 bilhões de euros. Apenas a receita com juros somou 2,06 bilhões de euros.