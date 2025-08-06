C&A: lucro líquido soma R$ 200 milhões no 2º trimestre, alta anual de 138,9%

Além do desempenho ter sido impulsionado por aumento de vendas e controle de despesas, a companhia também atribuiu o resultado à alienação da carteira legado referente à parceria com o Bradescard.

A C&A reportou lucro líquido de R$ 200,3 milhões no segundo trimestre deste ano, crescimento de 138,9% em relação a igual período de 2024.

Com o encerramento da parceria, firmada em 2009 com o banco do Bradesco e a Bradescard, a C&A diz que conclui um pilar estratégico do IPO relacionado a recompra dos direitos de ofertar produtos e serviços financeiros por R$ 650,6 milhões, além da alienação da carteira remanescente do cartão bandeirado por R$ 170 milhões.

O Ebitda ajustado (pré IFRS-16) alcançou R$ 315,9 milhões no período, um resultado 29,8% superior ao registrado no segundo trimestre de 2024. A expansão da margem bruta de mercadorias no trimestre e os melhores níveis de perdas líquidas de recuperação contribuíram com o resultado. Com isso, a margem Ebitda foi de 15,3%, expansão de 2,1 pontos porcentuais (p.p.) na comparação anual.

Já a receita líquida consolidada somou R$ 2,058 bilhões, alta de 12,4% ante um ano antes. Em vestuário, a receita aumentou 17,4% ao atingir R$ 1,7 bilhão. "As temperaturas mais baixas desde abril contribuíram para a dinâmica positiva de vendas", escreveu a companhia em release de resultados.

Além disso, a empresa teve evolução no ciclo de conversão de caixa do trimestre, com destaque para eficiência na gestão de estoques com evolução no giro. A geração de caixa (livre ajustada) foi de R$ 185 milhões, representando um crescimento de 192,2% em relação ao mesmo período do ano anterior.