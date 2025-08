Bolsas de NY fecham em alta com temporada de balanços e Fed

As bolsas de Nova York fecharam em alta nesta quarta-feira, 6, recuperando parte das perdas da terça-feira. Em dia de agenda sem indicadores relevantes nos EUA, a atual temporada de balanços e comentários de dirigentes do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) ficaram no centro das atenções.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O movimento no setor de tecnologia (+1,34%) foi ajudado pelo salto de mais de 5% das ações da Apple, após a Casa Branca anunciar que a empresa investirá mais US$ 100 bilhões para ampliar a produção doméstica, elevando seus compromissos de investimento no país a US$ 600 bilhões.

O apetite por risco também é alimentado pelas crescentes expectativas de que o BC americano voltará a cortar juros no mês que vem. Nesta quarta, o presidente do Fed de Minneapolis, Neel Kashkari, considerou "apropriado" realizar dois cortes de juros ainda neste ano. Segundo a ferramenta de monitoramento do CME Group, perto do fechamento, as chances de o banco central dos EUA cortar juros em setembro beiravam os 95%.

Enquanto isso, os conselheiros de Donald Trump estão incentivando-o a nomear um diretor temporário para o Fed a fim de preencher a vaga que em breve estará aberta no conselho do banco central, segundo a Bloomberg. O republicano deve escolher um nome até o fim desta semana.

Entre os destaques dos balanços corporativos, o McDonald's ganhou 2,98% após agradar em lucro e receita, enquanto a Disney, que ficou abaixo das expectativas, recuou 2,66%.