Bolsas da Europa opera em alta modesta, mas ameaça de Trump derruba setor farmacêutico

São Paulo, 06/08/2025 - As bolsas europeias operam em alta modesta na manhã desta quarta-feira, após balanços corporativos mistos, mas nova ameaça tarifária do presidente dos EUA, Donald Trump, derruba ações da indústria farmacêutica.

Da temporada de balanços, o banco italiano BPM subia mais de 2% em Milão no horário acima, depois de apresentar lucro recorde de 1,2 bilhão de euros no primeiro semestre.

Apenas o subíndice europeu de farmacêuticas e biotecnologia tinha queda de 1,8%, após Trump dizer ontem que as tarifas dos EUA ao setor podem chegar a 250%.

Ainda no âmbito comercial, a presidente da Suíça, Karin Keller-Sutter, está para se encontrar com o secretário de Estado dos EUA, Marco Rubio, em Washington, para negociar a tarifa de 39% do governo Trump que entra em vigor amanhã (07).

No noticiário macroeconômico, as vendas no varejo da zona do euro subiram 0,3% na comparação mensal de junho, um pouco menos que o esperado, enquanto as encomendas à indústria alemã caíram 1% no mesmo período, frustrando previsão de alta.